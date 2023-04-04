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Трейдинг
Типы контрактов
Кредитное плечо и узкие спреды могут принести более значительную прибыль от успешных сделок.
Получайте различные выплаты, не рискуя больше, чем ставка.
Воспользуйтесь преимуществами CFD, не теряя при этом больше, чем ставка.
Торговые платформы
Торгуйте на Deriv MT5, универсальной платформе для CFD.
Гибкая и простая в использовании платформа для торговли CFD.
Торгуйте на глобальных рынках из любой точки мира с нашей мобильной торговой платформы CFD.
Совершенно новый опыт трейдинга на мощной, но простой в использовании платформе.
Торгуйте с мультипликаторами на forex, криптовалютах и синтетических индексах в нашем мобильном приложении.
Торгуйте на мировых рынках с нашей популярной и удобной платформы.
Автоматизированная торговля, которая не потребует от вас навыков кодинга.
Наш классический инструмент "drag-and-drop" для создания торговых ботов с всплывающими торговыми графиками для опытных пользователей.
Рынки
Торгуйте популярными валютными парами на крупнейшем в мире финансовом рынке.
Трейдинг на активах, полученных из реальных и смоделированных рынков.
Прогнозируйте более широкие рыночные тренды и диверсифицируйте риски с акциями и индексами.
Торгуйте с кредитным плечом на динамике цен популярных крипто-фиатных пар.
Торгуйте природными ресурсами, которые являются центральным звеном в мировой экономике.
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