Что такое опционы?

Опционы - это продукты, которые позволяют получать выплаты от прогнозирования движения рынка без необходимости покупать базовый актив. Вам нужно всего лишь открыть позицию, которая предсказывает, как актив будет двигаться в течение определенного периода времени. Это позволяет людям работать на финансовых рынках с минимальными капиталовложениями.

Опционы, доступные на Deriv

Вы можете торговать следующими опционами на Deriv: