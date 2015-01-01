Опционы
Что такое опционы?
Опционы - это продукты, которые позволяют получать выплаты от прогнозирования движения рынка без необходимости покупать базовый актив. Вам нужно всего лишь открыть позицию, которая предсказывает, как актив будет двигаться в течение определенного периода времени. Это позволяет людям работать на финансовых рынках с минимальными капиталовложениями.
Опционы, доступные на Deriv
Вы можете торговать следующими опционами на Deriv:
Цифровые опционы, которые позволяют вам выбрать один из двух возможных исходов и получить фиксированную выплату, если ваш прогноз верен.
Опционы Lookback, в которых выплата зависит от оптимального максимума или минимума, достигнутого рынком в течение срока действия контракта.
Контракты Колл/Пут спред, в которых выплата зависит от положения выходной котировки относительно двух определенных барьеров.
Причины торговать опционами на Deriv
Фиксированная, предсказуемая выплата
Вы узнаете размер потенциальной прибыли или убытка еще до покупки контракта.
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