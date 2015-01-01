Что такое маржинальная торговля?

Маржа - это депозит, необходимый для открытия позиции с использованием заемных средств, когда эта позиция больше, чем ваши капиталовложения. Таким образом, маржинальная торговля позволяет вам приобретать более крупные единицы актива за небольшую часть стоимости, чтобы увеличить ваше присутствие на рынке, даже если вы торгуете с ограниченным капиталом.