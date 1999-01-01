Наша история
История Deriv начинается в 1999 году. Компания-основатель Regent Markets Group была создана с целью сделать онлайн-трейдинг доступным для широкой публики. Группа с тех пор была переименована и продолжает развиваться, но ее основополагающая миссия остается неизменной.
Наша эволюция основана на более чем 20-летнем опыте и инновациях.
История Deriv начинается в 1999 году. Компания-основатель Regent Markets Group была создана с целью сделать онлайн-трейдинг доступным для широкой публики. Группа с тех пор была переименована и продолжает развиваться, но ее основополагающая миссия остается неизменной.
Наша эволюция основана на более чем 20-летнем опыте и инновациях.
Наша история
Наша история
1999
1999
Рождение Regent Markets
Молодой предприниматель объединяет силы с финансовыми математиками для разработки алгоритмов первой в мире системы трейдинга с фиксированными коэффициентами для розничных инвесторов.
Так родилась Regent Markets Group, финансируемая Regent Pacific Group Ltd., компанией, зарегистрированной на Гонконгской фондовой бирже.
2000
2000
Первый бинарный опцион
Regent Markets открывает свой первый офис на Мальте. Куплен первый бинарный опцион.
Первый бинарный опцион
Regent Markets открывает свой первый офис на Мальте. Куплен первый бинарный опцион.
2001
2001
BetOnMarkets.com
Regent Markets запускает BetOnMarkets.com, первую платформу, открывшую частным трейдерам доступ к бинарным опционам.
2004
2004
Новый операционный центр
Regent Markets открывает второй офис - операционный центр в Сайберджае, Силиконовой долине Малайзии.
Новый операционный центр
Regent Markets открывает второй офис - операционный центр в Сайберджае, Силиконовой долине Малайзии.
2007
2007
Популярность и признание
Сервис признан надежной и безопасной платформой онлайн-трейдинга для трейдеров всех уровней. BetOnMarkets.com получает награду «Лучший провайдер финансовых услуг с фиксированными коэффициентами» от Shares Magazine UK в 2007 и 2008 годах.
Компания также получает награду Investors Chronicle в номинации «Лучшее взаимодействие с клиентами», что является признанием этического и клиентоориентированного торгового опыта платформы.
2013
2013
Binary.com
BetOnMarkets переименован в Binary.com. За ребрендингом последовало расширение функционала, введение ряда новых типов контрактов и графических платформ.
Binary.com
BetOnMarkets переименован в Binary.com. За ребрендингом последовало расширение функционала, введение ряда новых типов контрактов и графических платформ.
2015
2015
Лицензированные инвестиционные услуги
Управление финансовых услуг Мальты (MFSA) выдает Binary.com лицензию на инвестиционные услуги категории 3. Эта лицензия дает Binary.com право предлагать инвестиционные услуги клиентам в Европейском Союзе.
Binary.com Websocket API
Сторонние разработчики теперь могут создавать собственные приложения и торговые интерфейсы, которые взаимодействуют с системой Binary.com, что повышает нашу доступность.
Binary.com Websocket API
Сторонние разработчики теперь могут создавать собственные приложения и торговые интерфейсы, которые взаимодействуют с системой Binary.com, что повышает нашу доступность.
2016
2016
Binary Bot
Binary.com представляет Binary Bot - инновационную платформу, позволяющую трейдерам автоматизировать свои стратегии при помощи простых программных инструментов, не требующих навыков кодинга.
Binary Bot
Binary.com представляет Binary Bot - инновационную платформу, позволяющую трейдерам автоматизировать свои стратегии при помощи простых программных инструментов, не требующих навыков кодинга.
Приложение Tick Trade
Binary.com запускает приложение Tick Trade - новый виток в развитии мобильного трейдинга.
Приложение Tick Trade
Binary.com запускает приложение Tick Trade - новый виток в развитии мобильного трейдинга.
CFD на MT5
Binary.com добавляет в свой арсенал контракты на разницу (CFD) - самую популярную среди розничных трейдеров форму производных финансовых инструментов.
Webtrader
Теперь можно одновременно контролировать несколько торговых операций, движения рынка и графики с помощью этого полноэкранного торгового интерфейса на Binary.com.
2018
2018
Новый офис
Binary.com открывает третий офис на Лабуане, Малайзия, в рамках расширения нашего бизнеса.
Новый офис
Binary.com открывает третий офис на Лабуане, Малайзия, в рамках расширения нашего бизнеса.
2019
2019
Продолжаем расширяться
Открыты офисы в Дубае и Парагвае.
2020
2020
Deriv.com
Мы празднуем 20 лет инноваций и роста! Вдохновившись стремлениями и амбициями наших клиентов, мы запускаем Deriv.com - платформу с настраиваемыми графиками и инструментами, созданную для того, чтобы люди могли торговать чем они хотят и как они хотят.
Deriv.com
Мы празднуем 20 лет инноваций и роста! Вдохновившись стремлениями и амбициями наших клиентов, мы запускаем Deriv.com - платформу с настраиваемыми графиками и инструментами, созданную для того, чтобы люди могли торговать чем они хотят и как они хотят.
Быстрый рост
Продолжая глобальное расширение, Deriv.com открывает новые офисы на Кипре и в Руанде, а также укрепляет свое присутствие в Малайзии офисами в Ипохе и Малакке.