История Deriv начинается в 1999 году. Компания-основатель Regent Markets Group была создана с целью сделать онлайн-трейдинг доступным для широкой публики. Группа с тех пор была переименована и продолжает развиваться, но ее основополагающая миссия остается неизменной.

Наша эволюция основана на более чем 20-летнем опыте и инновациях.