Безопасная и ответственная торговля
Онлайн-трейдинг крайне интересен и увлекателен, но важно помнить о существующих рисках. Мы призываем всех наших пользователей защищать свои счета и торговать ответственно, чтобы получить максимум от онлайн-торговли.
Защитите свой счёт
Используйте надежные и разные пароли для своего счета Deriv.com, электронной почты, онлайн-банкинга, электронных кошельков и т.д. Сделайте так, чтобы ваши пароли было невозможно отгадать.
Используйте безопасный веб-браузер, такой как Google Chrome, и всегда проверяйте его актуальность. Обновления систем безопасности включены в обновления программного обеспечения вашего браузера.
Чтобы предотвратить несанкционированное использование вашего счета, никому не сообщайте свои данные для входа. Держите свои логины, пароли и PIN-коды в безопасности.
Установите на свои устройства антивирус и брандмауэры. Ведущие антивирусы доступны в настольных и мобильных версиях.