Безопасная и ответственная торговля

Онлайн-трейдинг крайне интересен и увлекателен, но важно помнить о существующих рисках. Мы призываем всех наших пользователей защищать свои счета и торговать ответственно, чтобы получить максимум от онлайн-торговли.