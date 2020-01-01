Более быстрые
пополнения счета и снятие средств
Попробуйте DP2P сейчас
Не хотите долго ждать? На DP2P все займет несколько минут. Тратьте свое время на действительно важные вещи.
Более быстрые пополнения счета и снятие средств
Попробуйте DP2P сейчас
Не хотите долго ждать? На DP2P все займет несколько минут. Тратьте свое время на действительно важные вещи.
DP2P - это сервис одноранговых переводов от Deriv. Здесь вы можете вносить и снимать средства со своего счета Deriv через обмены с другими трейдерами.
Экономьте время
Обмен в считанные минуты. Меньше ожидания, больше трейдинга.
Обмен в считанные минуты.
Меньше ожидания, больше трейдинга.
Работает в вашей валюте
Обменивайтесь с другими трейдерами по заранее согласованным курсам.
Обменивайтесь с другими трейдерами по заранее согласованным курсам.
Доступен на ПК и мобильных устройствах
Легко вносите и снимайте средства со своего компьютера и мобильных устройств.
Легко вносите и снимайте средства со своего компьютера и мобильных устройств.