Простое пополнение и вывод средств
Попробуйте DP2P сейчас
Не можете вносить и выводить средства в местной валюте? Нет проблем. Обменивайтесь с другими трейдерами за считанные минуты.
Простое пополнение и вывод средств
Попробуйте DP2P сейчас
Не можете вносить и выводить средства в местной валюте? Нет проблем. Обменивайтесь с другими трейдерами за считанные минуты.
DP2P - это сервис одноранговых переводов от Deriv. Здесь вы можете вносить и снимать средства со своего счета Deriv через обмены с другими трейдерами.
Экономьте время
Обмен в считанные минуты. Меньше ожидания, больше трейдинга.
Обмен в считанные минуты.
Меньше ожидания, больше трейдинга.
Работает в вашей валюте
Обменивайтесь с другими трейдерами по заранее согласованным курсам.
Обменивайтесь с другими трейдерами по заранее согласованным курсам.
Доступен на ПК и мобильных устройствах
Легко вносите и снимайте средства со своего компьютера и мобильных устройств.
Легко вносите и снимайте средства со своего компьютера и мобильных устройств.