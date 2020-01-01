DP2P - это сервис одноранговых переводов от Deriv. Здесь вы можете вносить и снимать средства со своего счета Deriv через обмены с другими трейдерами.

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