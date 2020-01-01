Простое пополнение и вывод средств

Не можете вносить и выводить средства в местной валюте? Нет проблем. Обменивайтесь с другими трейдерами за считанные минуты.

Попробуйте DP2P сейчас

Простое пополнение и вывод средств

Не можете вносить и выводить средства в местной валюте? Нет проблем. Обменивайтесь с другими трейдерами за считанные минуты.

Попробуйте DP2P сейчас

DP2P - это сервис одноранговых переводов от Deriv. Здесь вы можете вносить и снимать средства со своего счета Deriv через обмены с другими трейдерами.

Экономьте время

Обмен в считанные минуты. Меньше ожидания, больше трейдинга.

Обмен в считанные минуты.
Меньше ожидания, больше трейдинга.

Работает в вашей валюте

Обменивайтесь с другими трейдерами по заранее согласованным курсам.

Обменивайтесь с другими трейдерами по заранее согласованным курсам.

Доступен на ПК и мобильных устройствах

Легко вносите и снимайте средства со своего компьютера и мобильных устройств.

Легко вносите и снимайте средства со своего компьютера и мобильных устройств.

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