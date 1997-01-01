Jean-Yves Sireau

Основатель и Генеральный директор

Жан-Ив занимается предпринимательской деятельностью с 20 лет. В период с 1997 по 1999 год он разработал алгоритмы, которые впоследствии станут одной из первых в мире торговых платформ. В 2007 году он получил патент на свою систему торговли бинарными опционами, а в 2011 году - еще два патента на системы и методы, позволяющие торговать на финансовых рынках.