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    DMT5

  1. Что такое DMT5?

  2. В чем основные различия между платформами DTrader и DMT5?

  3. В чем разница между Финансовым счетом DMT5, Финансовым STP счетом DMT5 и Синтетическим счетом DMT5?

  4. Как пополнить реальный счет DMT5?

  5. Как вывести средства с реального счета DMT5?

  6. Почему данные для входа на счет DMT5 отличаются от данных для входа на Deriv?

  7. Как изменить пароль счета DMT5?

  8. Что такое DMT5?

Что такое DMT5?

DMT5 - это платформа MT5 на Deriv. Это мульти-активная онлайн-платформа, разработанная для того, чтобы дать начинающим и опытным трейдерам доступ к широкому кругу финансовых рынков.

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