Что такое DBot?
Как мне найти нужные блоки?
Как убрать блоки с рабочего пространства?
Как создавать переменные?
Что такое Быстрая стратегия и как ей пользоваться?
Что такое стратегия Мартингейл?
Что такое стратегия Д'Аламбера?
Что такое стратегия Оскар Грайнд?
Как сохранить стратегию?
Как импортировать мои стратегии в DBot?
Как сбросить рабочее пространство?
Как посмотреть график в DBot?
Где я могу посмотреть статус моих контрактов в DBot?
Как очистить историю транзакций?
Можно ли как-то контролировать убыток в DBot?
Что такое DBot?
DBot
Что такое DBot?
DBot - это веб-конструктор стратегий для торговли цифровыми опционами. Это платформа, на которой вы можете создать своего собственного торгового бота, просто перетаскивая нужные "блоки" на рабочее пространство.
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