Deriv EZ
Интуитивная и простая в использовании платформа для торговли CFD
100+
активов
Все и сразу
Финансовые и синтетические активы
24/7
трейдинг
Что такое Deriv EZ
Deriv EZ — это удобная торговая платформа CFD, которая предлагает мгновенный доступ ко всем популярным активам. Не нужно запоминать очередной логин и пароль. На Deriv EZ вы найдете широкий спектр активов на forex, акциях и индексах, сырьевых товарах, индексах Derived и криптовалютах.
Преимущества торговли на Deriv EZ
Легко начать
Два простых шага до CFD: нажмите, чтобы открыть счет, и начните торговать. Не нужно запоминать еще один логин и пароль.
Трейдинг 24/7
Торгуйте на криптовалютах и наших собственных индексах Derived в любое время, включая выходные и праздничные дни.
Все любимые активы на одной платформе
Доступ к 150+ активам нескольких рынков на одной платформе.
Мобильный трейдинг
Все контракты Deriv EZ доступны в Deriv GO. Не нужно скачивать новые приложения и запоминать дополнительные пароли.
50+ индикаторов и инструментов
50+ индикаторов и инструментов для глубокого анализа и взвешенных торговых решений.
Мгновенный доступ к платформе
Не упускайте возможности! Мгновенный доступ к трейдингу без дополнительных логинов и паролей.
Как начать работу на Deriv EZ
Демо-счет
Реальный счёт
- Скачайте Deriv GO.
- Войдите на свой счет Deriv. Если у вас его нет, зарегистрируйтесь бесплатно.
- Добавить демо-счет Deriv EZ.
- Начните торговать в мобильном приложении Deriv GO.