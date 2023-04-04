Что такое Deriv EZ Deriv EZ — это удобная торговая платформа CFD, которая предлагает мгновенный доступ ко всем популярным активам. Не нужно запоминать очередной логин и пароль. На Deriv EZ вы найдете широкий спектр активов на forex, акциях и индексах, сырьевых товарах, индексах Derived и криптовалютах.