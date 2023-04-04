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Deriv EZ

Интуитивная и простая в использовании платформа для торговли CFD
Платформа онлайн-трейдинга Deriv EZ

100+

активов

Все и сразу

Финансовые и синтетические активы

24/7

трейдинг

Что такое Deriv EZ

Deriv EZ — это удобная торговая платформа CFD, которая предлагает мгновенный доступ ко всем популярным активам. Не нужно запоминать очередной логин и пароль. На Deriv EZ вы найдете широкий спектр активов на forex, акциях и индексах, сырьевых товарах, индексах Derived и криптовалютах.

Преимущества торговли на Deriv EZ

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Легко начать

Два простых шага до CFD: нажмите, чтобы открыть счет, и начните торговать. Не нужно запоминать еще один логин и пароль.

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Трейдинг 24/7

Торгуйте на криптовалютах и наших собственных индексах Derived в любое время, включая выходные и праздничные дни.

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Все любимые активы на одной платформе

Доступ к 150+ активам нескольких рынков на одной платформе.

Мобильный трейдинг

Все контракты Deriv EZ доступны в Deriv GO. Не нужно скачивать новые приложения и запоминать дополнительные пароли.

Deriv GO trading app

50+ индикаторов и инструментов

50+ индикаторов и инструментов для глубокого анализа и взвешенных торговых решений.

Trading indicators and tools’

Мгновенный доступ к платформе

Не упускайте возможности! Мгновенный доступ к трейдингу без дополнительных логинов и паролей.

Deriv EZ account creation

Как начать работу на Deriv EZ

Демо-счет

Реальный счёт

  • Скачайте Deriv GO.
  • Войдите на свой счет Deriv. Если у вас его нет, зарегистрируйтесь бесплатно.
  • Добавить демо-счет Deriv EZ.
  • Начните торговать в мобильном приложении Deriv GO.
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