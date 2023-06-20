Интуитивная,
простая
торговая платформа CFD
150+
активов
Все и сразу
Финансовые и синтетические активы
24/7
трейдинг
Что такое Deriv EZ
Deriv EZ — это удобная платформа для торговли CFD с доступом ко всем вашим любимым активам.
Не нужно запоминать еще один пароль или ID счета, можно полностью сосредоточиться на торговле.
Торгуйте на форекс, акциях, индексах, сырьевых товарах, криптовалютах и активах Derived на Deriv EZ.
Преимущества торговли на Deriv EZ
Легко начать
Два простых шага до CFD: нажмите, чтобы открыть счет, и начните торговать. Не нужно запоминать еще один логин и пароль.
Трейдинг 24/7
Торгуйте на криптовалютах и наших собственных индексах Derived в любое время, включая выходные и праздничные дни.
Все любимые активы на одной платформе
Доступ к 150+ активам нескольких рынков на одной платформе.
Мобильный трейдинг
Все контракты Deriv EZ доступны в Deriv GO. Не нужно скачивать новые приложения и запоминать дополнительные пароли.
50+ индикаторов и инструментов
50+ индикаторов и инструментов для глубокого анализа и взвешенных торговых решений.
Мгновенный доступ к платформе
Не упускайте возможности! Мгновенный доступ к трейдингу без дополнительных логинов и паролей.
Как начать работу на Deriv EZ
1. Скачайте Deriv GO.
2. Войдите на свой счет Deriv. Если у вас его нет, зарегистрируйтесь бесплатно.
3. Добавить демо-счет Deriv EZ.
4. Начните торговать в мобильном приложении Deriv GO.