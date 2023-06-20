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Интуитивная,
простая
торговая платформа CFD

Deriv EZ online trading platform
Deriv EZ online trading platform

150+

активов

Все и сразу

Финансовые и синтетические активы

24/7

трейдинг

Что такое Deriv EZ

Deriv EZ — это удобная платформа для торговли CFD с доступом ко всем вашим любимым активам.

Не нужно запоминать еще один пароль или ID счета, можно полностью сосредоточиться на торговле.

Торгуйте на форекс, акциях, индексах, сырьевых товарах, криптовалютах и активах Derived на Deriv EZ.

Преимущества торговли на Deriv EZ

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Легко начать

Два простых шага до CFD: нажмите, чтобы открыть счет, и начните торговать. Не нужно запоминать еще один логин и пароль.

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Трейдинг 24/7

Торгуйте на криптовалютах и наших собственных индексах Derived в любое время, включая выходные и праздничные дни.

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Все любимые активы на одной платформе

Доступ к 150+ активам нескольких рынков на одной платформе.

Мобильный трейдинг

Все контракты Deriv EZ доступны в Deriv GO. Не нужно скачивать новые приложения и запоминать дополнительные пароли.

Deriv GO trading app

50+ индикаторов и инструментов

50+ индикаторов и инструментов для глубокого анализа и взвешенных торговых решений.

Trading indicators and tools

Мгновенный доступ к платформе

Не упускайте возможности! Мгновенный доступ к трейдингу без дополнительных логинов и паролей.

Deriv EZ account creation

Как начать работу на Deriv EZ

Deriv GO trading app

  • 1. Скачайте Deriv GO.

  • 2. Войдите на свой счет Deriv. Если у вас его нет, зарегистрируйтесь бесплатно.

  • 3. Добавить демо-счет Deriv EZ.

  • 4. Начните торговать в мобильном приложении Deriv GO.

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Начните торговать на Deriv EZ

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Deriv EZ доступен на Deriv GO.

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Отсканируйте, чтобы загрузить Deriv GO

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