Что такое Deriv EZ

Deriv EZ — это удобная платформа для торговли CFD с доступом ко всем вашим любимым активам.

Не нужно запоминать еще один пароль или ID счета, можно полностью сосредоточиться на торговле.

Торгуйте на форекс, акциях, индексах, сырьевых товарах, криптовалютах и активах Derived на Deriv EZ.