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Безопасность — это сотрудничество. Сообщайте об ошибках и получайте вознаграждение.
В некоторых случаях мы можем увеличить вознаграждение за обнаруженные критические уязвимости.
Критические уязвимости представляют огромный риск для наших клиентов и самого Deriv. Часто они затрагивают компоненты относительно низкого уровня нашей инфраструктуры. Например:
Угрозы высокой степени серьезности, как правило, имеют более узкую область применения, чем критические проблемы, но они могут раскрывать злоумышленникам конфиденциальные данные клиентов и компании. Например:
Угрозы средней степени позволяют злоумышленникам получить несанкционированный доступ для чтения или изменения ограниченного объема конфиденциальных данных. Эти данные обычно менее конфиденциальны, чем данные, раскрытые в результате серьезных проблем. Например:
Мы будем вознаграждать отчеты об уязвимостях низкого уровня только, если они помогут нам исправить серьезные проблемы безопасности. Размер вознаграждения для каждого случая будет определяться отдельно.
Проблемы низкой степени серьезности затрагивают очень ограниченный объем данных. Они могут вызвать небольшие нарушения в работе сервисов, но не приводят к повышению привилегий или непреднамеренному поведению. Например: