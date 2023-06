Especificações de negociação para CFDs na Deriv

Aproveite o horário de funcionamento ininterrupto (de segunda a sexta-feira), alta liquidez, barreiras de entrada baixas, uma ampla gama de ofertas e oportunidades para negociar em eventos mundiais.

Instrumento Tamanho do contrato Moeda base Tamanho mínimo Spread mínimo Spread Alvo Alavancagem máxima efetiva Requerimento de margem (%) Swap longo (pontos diários) Swap curto (pontos diários) Horário de negociação AUD/JPY 100000 AUD 0.01 0.011 0.015 1000 0.1 0 0 Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT AUD/USD 100000 AUD 0.01 0.00003 0.00004 1000 0.1 0 0 Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT EUR/AUD 100000 EUR 0.01 0.00006 0.00015 1000 0.1 0 0 Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT EUR/CAD 100000 EUR 0.01 0.00006 0.00016 1000 0.1 0 0 Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT EUR/CHF 100000 EUR 0.01 0.00003 0.00006 1000 0.1 0 0 Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT EUR/GBP 100000 EUR 0.01 0.00003 0.00005 1000 0.1 0 0 Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT EUR/JPY 100000 EUR 0.01 0.005 0.01 1000 0.1 0 0 Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT EUR/USD 100000 EUR 0.01 0.00004 0.00005 1000 0.1 0 0 Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT GBP/AUD 100000 GBP 0.01 0.00005 0.00021 1000 0.1 0 0 Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT GBP/JPY 100000 GBP 0.01 0.005 0.014 1000 0.1 0 0 Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT Observação: Há uma pausa diária durante a semana entre 21:00h e 21:05h (GMT) 1 2 3 4 5 6

As informações acima são atualizadas mensalmente e, portanto, podem não representar as condições de negociação atuais. Certas ofertas e especificações podem variar dependendo do seu país de residência, jurisdição regulamentada e circunstâncias de negociação individuais.