O que são opções?

As opções são produtos que permitem pagamentos de prever movimentos do mercado, sem a necessidade de comprar o ativo subjacente. Você só precisa abrir uma posição que preveja como o ativo se moverá por um período de tempo. Isso possibilita que as pessoas participem dos mercados financeiros com investimento de capital mínimo.

Opções disponíveis na Deriv

Você pode negociar as seguintes opções na Deriv: