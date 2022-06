Crítico

Negócio importante Até $10,000 * Negócios gerais Até $5,000 * Negócio de Ponta Até $2,500 *

*Podemos pagar mais por relatórios de erros críticos, caso a caso.

Questões de severidade crítica representam um enorme risco para nossos clientes ou para a própria Deriv. Muitas vezes eles afetam componentes de nível relativamente baixo em nossa infra-estrutura. Por exemplo:

Execução de código/comando arbitrário em um servidor em nossa rede de produção

Consultas arbitrárias em um banco de dados de produção

Ignorando nosso processo de login, seja por senha ou 2FA

Acesso aos dados sensíveis dos usuários de produção e sistemas internos de produção

Vulnerabilidades relacionadas ao pagamento que podem resultar em perdas para nossos clientes e para a empresa

Alto

Negócio importante Até $5,000 Negócios gerais Até $2,500 Negócio de Ponta Até $1,000

As questões de alta severidade são geralmente de escopo mais restrito do que as questões críticas, mas podem expor dados sensíveis de clientes e empresas a hackers. Por exemplo:

Roteiro de servidor cruzado (XSS) que contorna a política de segurança de conteúdo (CSP)

A capacidade de contornar a verificação, fazer login nas contas ou dispositivos dos clientes, extrair dados sensíveis dos clientes e executar ações sem consentimento

Obter acesso ao código de back-end, cookies de sessão interna, ou outras informações sensíveis

Exploração de questões de lógica interativa que podem causar perdas para os clientes

Médio

Negócio importante Até $500 Negócios gerais Até $250 Negócio de Ponta Até $100

Os problemas de gravidade média permitem aos atacantes obter acesso não autorizado para ler ou modificar uma quantidade limitada de dados sensíveis. Esses dados são geralmente menos sensíveis do que os dados expostos por questões de alta severidade. Por exemplo:

A capacidade de acessar uma parte limitada das informações sensíveis dos clientes, nosso código back-end, ou informações internas no GitHub

XSS que não ignore o CSP e não execute ações não autorizadas na sessão de outro usuário

Falsificação de solicitação entre sites e do lado do servidor (sem acesso à nossa rede interna)

Aquisição de sub-domínios

Baixo

Recompensaremos relatórios sobre vulnerabilidades de baixo nível somente se nos ajudarem a resolver graves problemas de segurança, e decidiremos o valor da recompensa caso a caso.

Problemas de baixa severidade expõem uma quantidade extremamente limitada de dados. Eles podem violar uma expectativa de como algo deve funcionar, mas sem a escalada de privilégios ou a capacidade de desencadear um comportamento não intencional. Por exemplo: