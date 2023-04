Czym jest Deriv EZ Deriv EZ to przyjazna dla użytkownika platforma handlowa CFD, która oferuje natychmiastowy dostęp do wszystkich Twoich ulubionych aktywów. Nie ma dodatkowego identyfikatora konta ani hasła do zapamiętania, więc możesz w pełni skupić się na handlu. Handluj na Deriv EZ i uzyskaj dostęp do szerokiej gamy aktywów na rynku Forex, akcjach i indeksach, towarach, kryptowalutach i indeksach pochodnych.