Вознаграждение

Ваши отчеты об ошибках будут проверены и вознаграждены в зависимости от их актуальности и серьезности обнаруженных угроз.

Critical

Important business

Up to $10,000

General business

Up to $5,000

Edge business

Up to $2,500

High

Important business

Up to $5,000

General business

Up to $2,500

Edge business

Up to $1,000

Medium

Important business

Up to $500

General business

Up to $250

Edge business

Up to $100

Low

Мы будем вознаграждать отчеты об уязвимостях низкого уровня, только если они помогут нам исправить серьезные проблемы безопасности. Размер каждого вознаграждения будет определяться отдельно.

Полный список примеров уязвимостейarrow