Вознаграждение

Ваши отчеты об ошибках будут проверены и вознаграждены в зависимости от их актуальности и серьезности обнаруженных угроз.
Important business
Up to $10,000
General business
Up to $5,000
Edge business
Up to $2,500
Important business
Up to $5,000
General business
Up to $2,500
Edge business
Up to $1,000
Important business
Up to $500
General business
Up to $250
Edge business
Up to $100
Мы будем вознаграждать отчеты об уязвимостях низкого уровня, только если они помогут нам исправить серьезные проблемы безопасности. Размер каждого вознаграждения будет определяться отдельно.