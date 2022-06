Critico

Business importanti Fino a $10.000 * Business generale Fino a $5.000 * Business marginale Fino a $2.500 *

*Le segnalazioni di bug critici potrebbero essere pagate di più se effettuate caso per caso.

I problemi di gravità critica rappresentano un rischio enorme per i nostri clienti o per Deriv stessa. Spesso colpiscono componenti di livello relativamente basso nella nostra infrastruttura. Per esempio:

Esecuzione arbitraria di codice/comando su un server nella nostra rete di produzione

Richieste arbitrarie su un database di produzione

Bypassare il nostro processo di accesso, sia con password che con 2FA

Accesso ai dati sensibili degli utenti di produzione e ai sistemi interni di produzione

Vulnerabilità legate ai pagamenti che potrebbero portare a perdite per i nostri clienti e la società

Massimo

Business importanti Fino a $5.000 Business generale Fino a $2.500 Business marginale Fino a $1.000

I problemi di gravità elevata generalmente riguardano ambiti più circostritti rispetto ai problemi critici, ma possono esporre maggiormente i clienti più esposti e i dati della società al rischio di attacchi esterni.

Scripting tra server (XSS) che ignora la policy sulla sicurezza dei contenuti (CSP).

La capacità di bypassare la verifica, accedere agli account o ai dispositivi dei clienti, estrarre i dati sensibili dei clienti ed eseguire azioni senza consenso

Ottenere l'accesso al codice di back-end, ai cookies delle sessioni interne o ad altre informazioni sensibili

Sfruttare problemi di logica interattiva che possono provocare perdite ai clienti

Medio

Business importanti Fino a $500 Business generale Fino a $250 Business marginale Fino a $100

I problemi di gravità media consentono a esterni di accedere senza autorizzazione a un numero limitato di dati sensibili, per leggerli o modificarli. Questi dati sono generalmente meno sensibili di quelli a rischio in caso di problemi di gravità elevata. Per esempio:

La capacità di accedere a una porzione limitata di informazioni sensibili dei clienti, al nostro codice back-end o alle informazioni interne su GitHub

XSS che non esclude CSP e non esegue operazioni non autorizzate nella sessione di un altro utente

Falsificazione delle richieste lato server e tra siti (senza accesso al network interno)

Takeover del sottodominio

Basso

Le segnalazioni di livello di vulnerabilità basso verranno ricompensate solo se ci aiutano a risolvere problemi di sicurezza seri. La ricompensa verrà stabilita caso per caso.

I problemi di gravità bassa espongono un numero limitato di dati. Potrebbero deludere le aspettative degli utenti in termini di funzionalità, ma senza aggirare le autorizzazioni (privilege escalation) o la capacità di provocare un comportamento inatteso. Per esempio: