Premièrement, la marge est un dépôt requis pour ouvrir une position à effet de levier - c'est-à-dire une position supérieure à votre investissement en capital. Le trading sur marge vous permet donc d'acheter des parts plus importantes d'un actif à une fraction du coût afin d'augmenter votre exposition au marché même si vous traitez avec un capital limité.

Cela signifie qu'avec le même capital, vous pourrez acheter davantage d'actifs. Le résultat est un bénéfice plus important lorsque vous gagnez un trade et bien sûr, une perte plus importante lorsque vous perdez.