Récompenses après récompenses

Le service est reconnu comme une plateforme de trading en ligne fiable et sécurisée pour tous les niveaux de traders. BetOnMarkets.com remporte le prix du «meilleur fournisseur de trading financier à cotes fixes» de Shares Magazine UK en 2007 et 2008.



La société obtient également le prix Investors Chronicle pour la «meilleure entreprise de communication client», une reconnaissance pour l'expérience de trading éthique et orientée client de la plateforme.