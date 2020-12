DP2P est le service de dépôt et de retrait peer-to-peer de Deriv. C'est là que vous pouvez obtenir de l'argent dans et hors de votre compte Deriv via des échanges avec d'autres traders.

Gagner du temps Échange en quelques minutes. Moins d'attente, plus de trading.

Fonctionne dans votre devise locale Échangez avec d'autres traders à des taux préalablement convenus.