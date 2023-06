Qu'est-ce que Deriv EZ ?

Deriv EZ est une plateforme de trading de CFD conviviale qui offre un accès instantané à tous vos actifs préférés.

Aucun identifiant de compte ou mot de passe supplémentaire à retenir. Ainsi, vous pouvez vous concentrer pleinement sur votre trading.

Négociez sur Deriv EZ et accédez à une grande variété d'actifs sur le forex, les actions et les indices, les matières premières, les cryptocurrencies et les indices dérivés.