Was ist Deriv EZ Deriv EZ ist eine benutzerfreundliche CFD-Handelsplattform, die sofortigen Zugriff auf all Ihre Lieblingswerte bietet. Sie müssen sich keine zusätzliche Konto-ID oder kein Passwort merken, sodass Sie sich voll und ganz auf Ihren Handel konzentrieren können. Handeln Sie auf Deriv EZ und greifen Sie auf eine Vielzahl von Vermögenswerten in den Bereichen Devisen, Aktien und Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und abgeleitete Indizes zu.