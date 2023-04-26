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Deriv EZ

  1. ما هو ديريف إي زد؟
  2. ما هي الأسواق التي يمكنني تداولها على Deriv EZ؟
  3. كيف أضيف حساب Deriv EZ؟
  4. كم عدد حسابات Deriv EZ التي يمكنني إضافتها؟
  5. كيف يمكنني تسجيل الدخول إلى حساب Deriv EZ الخاص بي؟
  6. كيف أقوم بالإيداع في حساب Deriv EZ الخاص بي؟
  7. كيف يمكنني إجراء عمليات سحب من حساب Deriv EZ الخاص بي؟
  8. ما هو الحد الأدنى/الأقصى الذي يمكنني إيداعه في حساب Deriv EZ الخاص بي؟
  9. ما هو الحد الأدنى لفتح صفقة على Deriv EZ؟
  10. هل تقدم Deriv EZ أي أدوات لإدارة المخاطر؟
  11. هل يمكنني استخدام المستشارين الخبراء مع Deriv EZ؟