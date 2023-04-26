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Deriv EZ
- ما هو ديريف إي زد؟
- ما هي الأسواق التي يمكنني تداولها على Deriv EZ؟
- كيف أضيف حساب Deriv EZ؟
- كم عدد حسابات Deriv EZ التي يمكنني إضافتها؟
- كيف يمكنني تسجيل الدخول إلى حساب Deriv EZ الخاص بي؟
- كيف أقوم بالإيداع في حساب Deriv EZ الخاص بي؟
- كيف يمكنني إجراء عمليات سحب من حساب Deriv EZ الخاص بي؟
- ما هو الحد الأدنى/الأقصى الذي يمكنني إيداعه في حساب Deriv EZ الخاص بي؟
- ما هو الحد الأدنى لفتح صفقة على Deriv EZ؟
- هل تقدم Deriv EZ أي أدوات لإدارة المخاطر؟
- هل يمكنني استخدام المستشارين الخبراء مع Deriv EZ؟