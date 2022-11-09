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ما هو dBot؟
كيف يمكنني العثور على الكتل التي أحتاجها؟
كيف يمكنني إزالة الكتل من مساحة العمل؟
كيف أقوم بإنشاء متغيرات؟
ما هي الإستراتيجية السريعة وكيف يمكنني استخدامها؟
ما هي استراتيجية مارتينجال؟
ما هي استراتيجية داليمبيرت؟
ما هي استراتيجية أوسكار جريند؟
كيف يمكنني حفظ استراتيجيتي؟
كيف يمكنني استيراد استراتيجياتي إلى dBot؟
كيف يمكنني إعادة تعيين مساحة العمل؟
كيف يمكنني مسح سجل المعاملات الخاص بي؟
كيف أتحكم في خسائري باستخدام dBot؟
أين يمكنني رؤية حالة تداولاتي في dBot؟
كيف يمكنني عرض المخطط في dBot؟
DBot
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