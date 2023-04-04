مشتق EZ
منصة تداول CFD سهلة الاستخدام وسهلة الاستخدام
100+
أصول قابلة للتداول
الكل في واحد
الأصول المالية والمشتقة
24/7
التداول
ما هو ديريف إيز
Deriv EZ هي منصة تداول CFD سهلة الاستخدام توفر وصولاً فوريًا إلى جميع الأصول المفضلة لديك. لا يوجد معرف حساب إضافي أو كلمة مرور يجب تذكرها، لذلك يمكنك التركيز بشكل كامل على تداولك. تداول على Deriv EZ وتمتع بالوصول إلى مجموعة متنوعة من الأصول في الفوركس والأسهم والمؤشرات والسلع والعملات المشفرة والمؤشرات المشتقة.
لماذا تتداول مع Deriv EZ
سهولة البدء
ابدأ تداول العقود مقابل الفروقات بخطوتين سهلتين - انقر للحصول على حساب، ابدأ التداول. لا حاجة لتذكر معرف تسجيل دخول آخر وكلمة مرور.
التداول على مدار الساعة
تداول في أي وقت تريده، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع والأعياد، على العملات المشفرة والمؤشرات المشتقة الخاصة بنا.
جميع الأصول المفضلة لديك، منصة واحدة
يمكنك الوصول إلى أكثر من 150 أصلًا في أسواق متعددة في وقت واحد على منصة واحدة.
التداول أثناء التنقل
يمكنك الوصول إلى صفقات Deriv EZ الخاصة بك دون عناء على تطبيق Deriv GO للجوال. لا توجد تطبيقات إضافية للتنزيل، ولا توجد كلمات مرور إضافية لتذكرها.
أكثر من 50 مؤشرًا وأداة
استفد من أكثر من 50 مؤشرًا وأداة تداول لاتخاذ قرارات مستنيرة.
الوصول الفوري إلى المنصة
ابدأ التداول على الفور، بدون معرف تسجيل دخول إضافي أو كلمة مرور لملئها. لا تفوت فرص السوق.
كيفية البدء بحساب Deriv EZ
حساب تجريبي
حساب بالمال الحقيقي
- احصل على تطبيق Deriv GO.
- قم بتسجيل الدخول إلى حساب Deriv الخاص بك. إذا لم يكن لديك واحد، قم بالتسجيل مجانًا.
- أضف حساب Deriv EZ التجريبي.
- ابدأ التداول على تطبيق Deriv GO للجوال.