ما هو ديريف إيز Deriv EZ هي منصة تداول CFD سهلة الاستخدام توفر وصولاً فوريًا إلى جميع الأصول المفضلة لديك. لا يوجد معرف حساب إضافي أو كلمة مرور يجب تذكرها، لذلك يمكنك التركيز بشكل كامل على تداولك. تداول على Deriv EZ وتمتع بالوصول إلى مجموعة متنوعة من الأصول في الفوركس والأسهم والمؤشرات والسلع والعملات المشفرة والمؤشرات المشتقة.