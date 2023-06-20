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بديهية،
سهل البدء
منصة تداول العقود مقابل الفروقات

Deriv EZ online trading platform
Deriv EZ online trading platform

150+

أصول قابلة للتداول

الكل في واحد

الأصول المالية والمشتقة

24/7

التداول

ما هو ديريف إيز

Deriv EZ هي منصة تداول CFD سهلة الاستخدام توفر وصولاً فوريًا إلى جميع أصولك المفضلة.

لا يوجد معرف حساب إضافي أو كلمة مرور يجب تذكرها، لذلك يمكنك التركيز بشكل كامل على تداولك.

تداول على Deriv EZ وقم بالوصول إلى مجموعة متنوعة من الأصول في العملات الأجنبية والأسهم والمؤشرات والسلع والعملات المشفرة والمؤشرات المشتقة.

لماذا تتداول مع Deriv EZ

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سهولة البدء

ابدأ تداول العقود مقابل الفروقات بخطوتين سهلتين - انقر للحصول على حساب، ابدأ التداول. لا حاجة لتذكر معرف تسجيل دخول آخر وكلمة مرور.

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التداول على مدار الساعة

تداول في أي وقت تريده، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع والأعياد، على العملات المشفرة والمؤشرات المشتقة الخاصة بنا.

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جميع الأصول المفضلة لديك، منصة واحدة

يمكنك الوصول إلى أكثر من 150 أصلًا في أسواق متعددة في وقت واحد على منصة واحدة.

التداول أثناء التنقل

يمكنك الوصول إلى صفقات Deriv EZ الخاصة بك دون عناء على تطبيق Deriv GO للجوال. لا توجد تطبيقات إضافية للتنزيل، ولا توجد كلمات مرور إضافية لتذكرها.

Deriv GO trading app

أكثر من 50 مؤشرًا وأداة

استفد من أكثر من 50 مؤشرًا وأداة تداول لاتخاذ قرارات مستنيرة.

Trading indicators and tools

الوصول الفوري إلى المنصة

ابدأ التداول على الفور، بدون معرف تسجيل دخول إضافي أو كلمة مرور لملئها. لا تفوت فرص السوق.

Deriv EZ account creation

كيفية البدء بحساب Deriv EZ

Deriv GO trading app

  • 1. احصل على تطبيق Deriv GO.

  • 2. قم بتسجيل الدخول إلى حساب Deriv الخاص بك. إذا لم يكن لديك واحد، قم بالتسجيل مجانًا.

  • 3. أضف حساب Deriv EZ التجريبي.

  • 4. ابدأ التداول على تطبيق Deriv GO للجوال.

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ابدأ التداول مع Deriv EZ

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Deriv EZ متوفر على نظام التشغيل Deriv GO.

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قم بالمسح الضوئي لتنزيل برنامج Deriv Go

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