ما هو ديريف إيز

Deriv EZ هي منصة تداول CFD سهلة الاستخدام توفر وصولاً فوريًا إلى جميع أصولك المفضلة.

لا يوجد معرف حساب إضافي أو كلمة مرور يجب تذكرها، لذلك يمكنك التركيز بشكل كامل على تداولك.

تداول على Deriv EZ وقم بالوصول إلى مجموعة متنوعة من الأصول في العملات الأجنبية والأسهم والمؤشرات والسلع والعملات المشفرة والمؤشرات المشتقة.