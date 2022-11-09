حرجة

نشاط تجاري مهم ما يصل إلى 10,000 دولار * أعمال عامة ما يصل إلى 5,000 دولار * شركة إيدج بيزنس ما يصل إلى 2,500 دولار *

* قد ندفع مبلغًا أعلى لتقارير الأخطاء الحرجة على أساس كل حالة على حدة.

تمثل مشكلات الخطورة الحرجة خطرًا كبيرًا على عملائنا أو على Deriv نفسها. غالبًا ما تؤثر على المكونات منخفضة المستوى نسبيًا في بنيتنا التحتية. على سبيل المثال:

Arbitrary code/command execution on a server in our production network

Arbitrary queries on a production database

Bypassing our sign-in process, either password or 2FA

Accessing sensitive production user data and internal production systems

Payment-related vulnerabilities that could result in loss to our clients and the company

مرتفع

نشاط تجاري مهم ما يصل إلى 5,000 دولار أعمال عامة ما يصل إلى 2,500 دولار شركة إيدج بيزنس ما يصل إلى 1,000 دولار

عادةً ما تكون المشكلات عالية الخطورة أضيق نطاقًا من المشكلات الحرجة، ولكنها قد تعرض بيانات العميل والشركة الحساسة للمهاجمين. على سبيل المثال:

Cross-server scripting (XSS) that bypasses content security policy (CSP)

The ability to bypass verification, log in to clients’ accounts or devices, extract clients’ sensitive data, and perform actions without consent

Gaining access to back-end code, internal session cookies, or other sensitive information

Exploiting interactive logic issues that can cause loss to clients

متوسط

نشاط تجاري مهم ما يصل إلى 500 دولار أعمال عامة ما يصل إلى 250 دولارًا شركة إيدج بيزنس ما يصل إلى 100 دولار

تسمح المشكلات متوسطة الخطورة للمهاجمين بالحصول على وصول غير مصرح به لقراءة أو تعديل كمية محدودة من البيانات الحساسة. عادةً ما تكون هذه البيانات أقل حساسية من البيانات التي تتعرض لها مشكلات شديدة الخطورة. على سبيل المثال:

The ability to access a limited portion of clients’ sensitive information, our back-end code, or internal information on GitHub

XSS that does not bypass CSP and does not execute unauthorised actions in another user’s session

Cross-site and server-side request forgery (without access to our internal network)

Subdomain takeover

منخفض

سنكافئ التقارير عن الثغرات الأمنية منخفضة المستوى فقط إذا كانت تساعدنا في إصلاح مشكلات الأمان الخطيرة، وسنقرر مبلغ المكافأة على أساس كل حالة على حدة.

تعرض المشكلات منخفضة الخطورة كمية محدودة للغاية من البيانات. قد ينتهكون توقعًا لكيفية عمل شيء ما، ولكن بدون تصعيد الامتيازات أو القدرة على إطلاق سلوك غير مقصود. على سبيل المثال: