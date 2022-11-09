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Crowdin
الأمن هو تعاون. قم بالإبلاغ عن الأخطاء واحصل على مكافأة.
* قد ندفع مبلغًا أعلى لتقارير الأخطاء الحرجة على أساس كل حالة على حدة.
تمثل مشكلات الخطورة الحرجة خطرًا كبيرًا على عملائنا أو على Deriv نفسها. غالبًا ما تؤثر على المكونات منخفضة المستوى نسبيًا في بنيتنا التحتية. على سبيل المثال:
عادةً ما تكون المشكلات عالية الخطورة أضيق نطاقًا من المشكلات الحرجة، ولكنها قد تعرض بيانات العميل والشركة الحساسة للمهاجمين. على سبيل المثال:
تسمح المشكلات متوسطة الخطورة للمهاجمين بالحصول على وصول غير مصرح به لقراءة أو تعديل كمية محدودة من البيانات الحساسة. عادةً ما تكون هذه البيانات أقل حساسية من البيانات التي تتعرض لها مشكلات شديدة الخطورة. على سبيل المثال:
سنكافئ التقارير عن الثغرات الأمنية منخفضة المستوى فقط إذا كانت تساعدنا في إصلاح مشكلات الأمان الخطيرة، وسنقرر مبلغ المكافأة على أساس كل حالة على حدة.
تعرض المشكلات منخفضة الخطورة كمية محدودة للغاية من البيانات. قد ينتهكون توقعًا لكيفية عمل شيء ما، ولكن بدون تصعيد الامتيازات أو القدرة على إطلاق سلوك غير مقصود. على سبيل المثال: