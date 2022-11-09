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برنامج مكافأة الأخطاء

الأمن هو تعاون. قم بالإبلاغ عن الأخطاء واحصل على مكافأة.

حول Deriv

نحن نقدم خدمات التداول عبر الإنترنت لأكثر من 2 مليون عميل عبر تطبيقات سطح المكتب والهاتف المحمول عبر منصات متعددة.

الأمن مهم بالنسبة لنا. نعمل باستمرار على تحسين منتجاتنا وخدماتنا من خلال التعاون مع الباحثين الأمنيين المستقلين في جميع أنحاء العالم.

Send us an email with the report of a bug you found on Deriv trading platforms or apps.

النطاق

يتم تغطية أصول Deriv فقط في هذا البرنامج. إذا اكتشفت أخطاء في تطبيقات الطرف الثالث، يرجى الإبلاغ عنها إلى المالكين المعنيين. يمكنك إرسال تقارير الأخطاء المتعلقة بالجوانب التالية من أعمالنا:

أعمال مهمة

موقع الدفع الخاص بنا: cashier.deriv.com

موقع تسجيل الدخول لدينا: oauth.deriv.com

واجهة برمجة تطبيقات ويب سوكيتس الخاصة بنا: *.binaryws.com api.der

منصة التداول الرئيسية لدينا: app.deriv.com *

* يغطي هذا فقط الوظائف التي يعالجها Deriv

منصة التداول القديمة الخاصة بنا: smartrader.deriv.com

الأعمال التجارية العامة

مستودعات GitHub الخاصة بنا:

github.com/binary.com

تطبيق تداول العقود مقابل الفروقات الخاص بنا من Devexperts: dx.

Deriv P2P: تطبيق مدفوعات نظير إلى نظير (تطبيق Android، تطبيق iOS)

Deriv GO: تطبيق تداول الخيارات الخاص بنا (تطبيق Android، تطبيق iOS)

Deriv X: تطبيق تداول عقود الفروقات الخاص بنا من DevExperts (تطبيق أندرويد، تطبيق iOS)

موقعنا للحملات التسويقية: trade.deriv.com (طرف ثالث)

Edge businesses

موقعنا للموارد الثابتة: static.deriv.com

موقع التتبع الخاص بنا: t.deriv.com

خادم تغذية الإصلاح الخاص بنا لـ Deriv X: fix.deriv.com

تطبيقاتنا الداخلية: *.deriv.cloud

عنوان مدونة الويب الخاص بنا: https://deriv.com/academy/

The following third-party apps are not covered in this program:

موقع الرسوم البيانية الخاص بنا: tradingview.d

موقع برنامج الدراسات العليا لدينا: besquare.deriv.com

منصة تداول عقود الفروقات الخاصة بنا من MetaQuotes: trade.mql5.com

موقع مجتمعنا: community.deriv.com

الثغرات الأمنية خارج النطاق

النقر فوق الصفحات التي لا تحتوي على إجراءات حساسة

تزوير الطلبات عبر المواقع (CSRF) على نماذج أو نماذج غير مصادق عليها بدون إجراءات حساسة

الهجمات التي تتطلب رجلاً في المنتصف (MITM) أو وصولاً فعليًا إلى جهاز المستخدم

المكتبات الضعيفة المعروفة سابقًا بدون دليل عملي على المفهوم (PoC)

إعادة التوجيه المفتوحة - ما لم يكن من الممكن إثبات تأثير أمني إضافي

الإخراج من ماسحات الثغرات الأمنية الآلية بدون PoC لإظهار ثغرة أمنية معينة