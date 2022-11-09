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الأمن هو تعاون. قم بالإبلاغ عن الأخطاء واحصل على مكافأة.
نحن نقدم خدمات التداول عبر الإنترنت لأكثر من 2 مليون عميل عبر تطبيقات سطح المكتب والهاتف المحمول عبر منصات متعددة.
الأمن مهم بالنسبة لنا. نعمل باستمرار على تحسين منتجاتنا وخدماتنا من خلال التعاون مع الباحثين الأمنيين المستقلين في جميع أنحاء العالم.
موقع الدفع الخاص بنا: cashier.deriv.com
موقع تسجيل الدخول لدينا: oauth.deriv.com
واجهة برمجة تطبيقات ويب سوكيتس الخاصة بنا: *.binaryws.com api.der
منصة التداول الرئيسية لدينا: app.deriv.com *
* يغطي هذا فقط الوظائف التي يعالجها Deriv
منصة التداول القديمة الخاصة بنا: smartrader.deriv.com
مستودعات GitHub الخاصة بنا:
github.com/binary.com
تطبيق تداول العقود مقابل الفروقات الخاص بنا من Devexperts: dx.
Deriv P2P: تطبيق مدفوعات نظير إلى نظير (تطبيق Android، تطبيق iOS)
Deriv GO: تطبيق تداول الخيارات الخاص بنا (تطبيق Android، تطبيق iOS)
Deriv X: تطبيق تداول عقود الفروقات الخاص بنا من DevExperts (تطبيق أندرويد، تطبيق iOS)
موقعنا للحملات التسويقية: trade.deriv.com (طرف ثالث)
موقعنا للموارد الثابتة: static.deriv.com
موقع التتبع الخاص بنا: t.deriv.com
خادم تغذية الإصلاح الخاص بنا لـ Deriv X: fix.deriv.com
تطبيقاتنا الداخلية: *.deriv.cloud
عنوان مدونة الويب الخاص بنا: https://deriv.com/academy/
The following third-party apps are not covered in this program:
موقع الرسوم البيانية الخاص بنا: tradingview.d
موقع برنامج الدراسات العليا لدينا: besquare.deriv.com
منصة تداول عقود الفروقات الخاصة بنا من MetaQuotes: trade.mql5.com
موقع مجتمعنا: community.deriv.com
النقر فوق الصفحات التي لا تحتوي على إجراءات حساسة
تزوير الطلبات عبر المواقع (CSRF) على نماذج أو نماذج غير مصادق عليها بدون إجراءات حساسة
الهجمات التي تتطلب رجلاً في المنتصف (MITM) أو وصولاً فعليًا إلى جهاز المستخدم
المكتبات الضعيفة المعروفة سابقًا بدون دليل عملي على المفهوم (PoC)
إعادة التوجيه المفتوحة - ما لم يكن من الممكن إثبات تأثير أمني إضافي
الإخراج من ماسحات الثغرات الأمنية الآلية بدون PoC لإظهار ثغرة أمنية معينة